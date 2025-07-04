Казахстанка Ельдана Талипова вышла в финал Кубка мира по боксу в Астане

Три представительницы женской сборной Казахстана по боксу одержали победы в пятый соревновательный день этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

На третьем этапе Кубка мира по боксу в Астане в пятый соревновательный день выступили сразу трое представительниц женской сборной.

В весовой категории до 51 килограмма боксировала действующая чемпионка мира Алуа Балкибекова. Соперницей казахстанки по четвертьфинальному бою была японка Юна Нишинака. Схватка завершилась победой Балкибековой единогласным решением судей с итоговым счетом - 5:0. В полуфинале 5 июня Алуа поборется против бразильянки Каролины Барбосы де Алмейды.

В весе до 65 килограммов еще одна казахстанка Аида Абикеева вышла в полуфинальную стадию. В четвертьфинале она победила представительницу Южной Кореи Канг Сукён с итоговым счетом 5:0. В поединке за выход в финал Абикеева встретится с Бусеназ Сюрменели из Турции.

Первой из казахстанских спортсменок в финал пробилась Ельдана Талипова. В полуфинальном бое в весовой категории 80 килограммов она одержала победу над Ольтиной Сотимбоевой раздельным решением судей со счетом 3:2.

Завтра, 5 июля, пройдут полуфинальные поединки. В заключительный день соревнований, 6 июля, состоятся финальные схватки.

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