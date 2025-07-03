Казахстанские чемпионы мира по боксу оформили уверенные победы на престижном турнире в Астане
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Четыре представителя мужской сборной Казахстана по боксу одержали победы за соревновательный день этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов стартовал в четвертьфинале весовой категории до 85 килограммов. Казахстанец по итогам трех раундов разгромил австралийца Лачлана Лоусона со счетом 5:0 и вышел в следующую стадию. Отечественный спортсмен обеспечил себе как минимум бронзовую медаль домашнего турнира.
Чемпион мира 2023 года Санжар Ташкенбай также одержал победу со счетом 5:0 в четвертьфинале. Его соперником в рамках весовой категории до 50 килограммов был японец Содаи Кото. Таким образом, казахстанец точно попадет на пьедестал этапа Кубка мира.
Ертуган Зейнуллинов начал выступление в дивизионе до 65 килограммов с 1/8 финала. Он встречался с турком Ахметом Пекелем, дважды отправил соперника в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.
Наконец, Сагындык Тогамбай в четвертьфинале весовой категории до 90 килограммов бился с американцем Малачи Джорджесом. Казахстанец проиграл первый раунд, но затем совершил камбэк и добился итоговой победы со счетом 5:0. Тогамбай вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу домашнего турнира.
Напомним, ранее мы подвели итоги выступления женской сборной Казахстана в среду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2261811-kazahstanskie-chempiony-mira-po-boksu-oformili-uverennye-pobedy-na-prestizhnom-turnire-v-astane/
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