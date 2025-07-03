Призер Олимпиады Назым Кызайбай разгромила узбекистанку и обеспечила медаль домашнего Кубка мира по боксу

Лидер женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай пробилась в полуфинал этапа Кубка мира, который проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду бронзовая медалистка Олимпиады-2024 выступила в четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов.

Кызайбай билась с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой и одержала уверенную победу единогласным решением судей (5:0). Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль домашнего турнира.

Также в среду еще три отечественные спортсменки добились успехов. Алуа Балкибева стартовала в 1/8 финала и со счетом 5:0 победила американку Дженнифер Лосано. Казахстанка пробилась в четвертьфинал весовой категории до 51 килограмма.

Виктория Графеева в рамках дивизиона до 60 килограммов встретилась с турчанкой Гизем Озер. Казахстанке во втором раунде отсчитали нокдаун, но в третьем отрезке уже она сама дважды отправила соперницу в нокдаун. В итоге Графеева одержала победу и вышла в полуфинал, что принесет ей как минимум бронзу.

Казахстанка Аида Абикеева со счетом 5:0 разгромила британку Дион Бурман в своем первом поединке и пробилась в четвертьфинал весовой категории до 65 килограммов.

Единственное поражение за день в женской национальной команде потерпела Гульсая Ержан. Она со счетом 0:5 уступила индийке Пудже Рани в четвертьфинале весовой категории до 80 килограммов.

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