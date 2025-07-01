Казахстанка Надежда Рябец вышла в полуфинал Кубка мира по боксу
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Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец одержала победу в четвертьфинале этапа Кубка мира по боксу в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Во второй соревновательный день этапа Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, в вечерней сессии от национальной сборной Казахстана свое выступление начала Надежда Рябец.
В своем стартовом поединке в весовой категории до 75 килограммов казахстанка боксировала против представительницы Бразилии Вивиан Дос Сантос Перейры.
Бой проводился за выход в полуфинал соревнований.
Рябец одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1 и теперь поборется за выход в финал.
Также, сегодня, свои поединки в вечерней сессии от мужской сборной Казахстана проведут Айбек Оралбай и Серик Темиржанов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2261346-kazahstanka-nadezhda-ryabec-vyshla-v-polufinal-kubka-mira-po-boksu/
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