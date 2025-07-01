Казахстанка Надежда Рябец вышла в полуфинал Кубка мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец одержала победу в четвертьфинале этапа Кубка мира по боксу в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день этапа Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, в вечерней сессии от национальной сборной Казахстана свое выступление начала Надежда Рябец.

В своем стартовом поединке в весовой категории до 75 килограммов казахстанка боксировала против представительницы Бразилии Вивиан Дос Сантос Перейры.

Бой проводился за выход в полуфинал соревнований.

Рябец одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1 и теперь поборется за выход в финал.

Также, сегодня, свои поединки в вечерней сессии от мужской сборной Казахстана проведут Айбек Оралбай и Серик Темиржанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.