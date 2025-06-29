Назван состав сборной Казахстана по боксу на домашний Кубок мира

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по боксу огласил список спортсменов, которые примут участие в этапе Кубка мира в Астане, передает NUR.KZ.

Завтра, 30 июня, в Астане стартует этап Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing.

Стал известен состав мужской и женской сборной Казахстана, который будет представлен на предстоящих соревнованиях.

Главный тренер мужской команды Кайрат Сатжанов назвал следующих имена:

Санжар Ташкенбай (50 кг)

Махмуд Сабырхан (55 кг)

Серик Темиржанов (60 кг)

Ертуган Зейнуллинов (65 кг)

Абылайхан Жусупов (70 кг)

Сабыржан Аккалыков (75 кг)

Нурбек Оралбай (80 кг)

Бекзад Нурдаулетов (85 кг)

Сагындык Тогамбай (90 кг)

Айбек Оралбай (свыше 90 кг)

Рулевой женской сборной Елдос Сайдалин также огласил список спортсменок, которые выступят на домашнем турнире.

Назым Кызайбай (48 кг)

Алуа Балкыбекова (51 кг)

Анель Сакыш (54 кг)

Айдана Забынбекова (57 кг)

Виктория Графеева (60 кг)

Аида Абикеева (65 кг)

Наталья Богданова (70 кг)

Надежда Рябец (75 кг)

Гульсая Ержан (80 кг)

Елдана Талипова (+80 кг)

Этап Кубка мира по боксу пройдет до 7 июля. Принимать турнир будет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

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