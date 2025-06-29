Назван состав сборной Казахстана по боксу на домашний Кубок мира
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Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по боксу огласил список спортсменов, которые примут участие в этапе Кубка мира в Астане, передает NUR.KZ.
Завтра, 30 июня, в Астане стартует этап Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing.
Стал известен состав мужской и женской сборной Казахстана, который будет представлен на предстоящих соревнованиях.
Главный тренер мужской команды Кайрат Сатжанов назвал следующих имена:
- Санжар Ташкенбай (50 кг)
- Махмуд Сабырхан (55 кг)
- Серик Темиржанов (60 кг)
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
- Абылайхан Жусупов (70 кг)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг)
- Нурбек Оралбай (80 кг)
- Бекзад Нурдаулетов (85 кг)
- Сагындык Тогамбай (90 кг)
- Айбек Оралбай (свыше 90 кг)
Рулевой женской сборной Елдос Сайдалин также огласил список спортсменок, которые выступят на домашнем турнире.
- Назым Кызайбай (48 кг)
- Алуа Балкыбекова (51 кг)
- Анель Сакыш (54 кг)
- Айдана Забынбекова (57 кг)
- Виктория Графеева (60 кг)
- Аида Абикеева (65 кг)
- Наталья Богданова (70 кг)
- Надежда Рябец (75 кг)
- Гульсая Ержан (80 кг)
- Елдана Талипова (+80 кг)
Этап Кубка мира по боксу пройдет до 7 июля. Принимать турнир будет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2260518-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-domashniy-kubok-mira/
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