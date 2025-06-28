Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер победил нокаутом после серии поражений

Американский профессиональный боксер Деонтей Уайлдер досрочно победил своего соотечественника Тайррелла Херндона и прервал серию неудач, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавило турнир в Уичито (штат Канзас, США). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно.

Уже во втором отрезке судья отсчитал нокдаун Херндону. В дальнейшем преимущество Уайлдера росло. В шестом раунде он вновь отправил оппонента в нокдаун. В седьмой трехминутке после очередных тяжелых попаданий от Уайлдера рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

39-летний американец прервал серию поражений от новозеландца Джозефа Паркера и китайца Чжана Чжилэя. Теперь в активе Уайлдера 44 победы (43 — нокаутами) при четырех проигрышах (три — досрочно) и одной ничьей. Напомним, ранее он владел поясом WBC в тяжелом весе, также в его активе бронза Олимпиады-2008.

У Херндона прервалась серия из трех выигранных боев. Теперь на счету 37-летнего американца 24 победы (15 — нокаутами) при шести поражениях (пять — нокаутами).

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