"Канело" обвинили в употреблении стероидов перед важным боем

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес обвинил Сауля Альвареса и всю его команду в употреблении стероидов - об этом спортсмен заявил в интервью Clocked N’Loaded.

Чемпион WBC отметил, что мексиканский боксер избегает боя с ним.

"Если бы он был уверен в себе на 100%, то ничто бы не помешало ему принять бой со мной. Особенно учитывая то, что все в его команде на стероидах. Все. В том числе и он сам. Он никогда не слезал со стероидов", - заявил Бенавидес.

По словам чемпиона, пять человек из команды "Канело" попались на употреблении запрещенных препаратов.

"Все эти ребята из его команды сидят на этом", - считает он.

Стоит отметить, что ранее Альварес попадал в скандал, связанный с запрещенными веществами. В 2018 году "Канело" не прошел тесты, так как в его крови был обнаружен запрещенный к применению препарат кленбутерол. В результате тогда рематч с GGG был сорван, а мексиканца отстранили на шесть месяцев от каких-либо соревнований.

Предполагалось, что препарат мог попасть в организм спортсмена через мясо.

Также напомним, что 13 сентября этого года "Канело" должен провести бой с Теренсом Кроуфордом.

В преддверии поединка соперники провели пресс-конференцию, на которой устроили перепалку. А позднее их дуэль взглядов завершилась потасовкой.

Во время стердауна Кроуфорд начал напирать на Альвареса, который оттолкнул оппонента. Организаторам пришлось оперативно вмешаться, чтобы предотвратить массовую драку с участием боксеров и членов их команд.

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