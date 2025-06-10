Сборная Казахстана по боксу завоевала пять золотых медалей на турнире в Нидерландах
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Представители национальной сборной Казахстана по боксу выиграли пять золотых медалей на международном турнире Eindhoven Cup в Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.
В голландском городе Эйндховене завершился международный турнир по боксу. Мужская сборная Казахстана завоевала пять золотых и три бронзовые медали.
Победителями соревнований стали
- Даниял Сабит (50 кг)
- Абылайхан Жусупов (70 кг)
- Ерасыл Жакпеков (80 кг)
- Даулет Толемисов (85 кг)
- Нурлан Сапарбай (до 90 кг)
Бронзовые призеры турнира:
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг)
- Сагындык Тогамбай (90 кг)
Турнир в Нидерландах стал заключительным этапом подготовки сборной Казахстана к Кубку мира по боксу в Астане, который пройдет в июле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2253900-sbornaya-kazahstana-po-boksu-zavoevala-pyat-zolotyh-medaley-na-turnire-v-niderlandah/
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