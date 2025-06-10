Сборная Казахстана по боксу завоевала пять золотых медалей на турнире в Нидерландах

Представители национальной сборной Казахстана по боксу выиграли пять золотых медалей на международном турнире Eindhoven Cup в Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В голландском городе Эйндховене завершился международный турнир по боксу. Мужская сборная Казахстана завоевала пять золотых и три бронзовые медали.

Победителями соревнований стали

Даниял Сабит (50 кг)

Абылайхан Жусупов (70 кг)

Ерасыл Жакпеков (80 кг)

Даулет Толемисов (85 кг)

Нурлан Сапарбай (до 90 кг)

Бронзовые призеры турнира:

Ертуган Зейнуллинов (65 кг)

Сабыржан Аккалыков (75 кг)

Сагындык Тогамбай (90 кг)

Турнир в Нидерландах стал заключительным этапом подготовки сборной Казахстана к Кубку мира по боксу в Астане, который пройдет в июле.

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