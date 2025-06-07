Непобежденный американский боксер потерял титул чемпиона мира из-за проваленного взвешивания

Американский профи-боксер Кишон Дэвис лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление WBO.

У спортсмена был запланирован поединок с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом. Планировалось, что их бой возглавит турнир в американском Норфолке, который пройдет в ночь на 8 июня по казахстанскому времени.

Однако Дэвис провалил взвешивание и не уложился в лимит легкого веса (до 61,2 кг), превысив его на два килограмма. В WBO лишили американца чемпионского титула, который стал вакантным.

Изначально ожидалось, что на пояс будет претендовать только Де Лос Сантос. Однако позднее в WBO заявили, что не удалось достичь соглашения о проведении поединка на новых условиях. Бой между Дэвисом и Де Лос Сантосом отменили. Таким образом, пояс WBO в легком весе остается вакантным.

Дэвису 26 лет, он выиграл 13 боев на профессиональном ринге, еще один поединок был признан несостоявшимся. Американец уже заявил, что планирует продолжить выступления в более тяжелой весовой категории.

Де Лос Сантосу 25 лет. На профессиональном ринге доминиканец одержал 16 побед при двух поражениях.

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