Непобежденный американский боксер потерял титул чемпиона мира из-за проваленного взвешивания
Опубликовано:
Американский профи-боксер Кишон Дэвис лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление WBO.
У спортсмена был запланирован поединок с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом. Планировалось, что их бой возглавит турнир в американском Норфолке, который пройдет в ночь на 8 июня по казахстанскому времени.
Однако Дэвис провалил взвешивание и не уложился в лимит легкого веса (до 61,2 кг), превысив его на два килограмма. В WBO лишили американца чемпионского титула, который стал вакантным.
Изначально ожидалось, что на пояс будет претендовать только Де Лос Сантос. Однако позднее в WBO заявили, что не удалось достичь соглашения о проведении поединка на новых условиях. Бой между Дэвисом и Де Лос Сантосом отменили. Таким образом, пояс WBO в легком весе остается вакантным.
Дэвису 26 лет, он выиграл 13 боев на профессиональном ринге, еще один поединок был признан несостоявшимся. Американец уже заявил, что планирует продолжить выступления в более тяжелой весовой категории.
Де Лос Сантосу 25 лет. На профессиональном ринге доминиканец одержал 16 побед при двух поражениях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2253057-nepobezhdennyy-amerikanskiy-bokser-poteryal-titul-chempiona-mira-iz-za-provalennogo-vzveshivaniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах