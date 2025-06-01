Скандальный боксер Джермалл Чарло вернулся на ринг и нокаутировал соперника

Американский профессиональный боксер Джермалл Чарло одержал досрочную победу над своим соотечественником Томасом Ламанной, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов во втором среднем весе (до 76,2 кг) прошло на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно. Чарло владел явным преимуществом и отправлял соперника в нокдауны в третьем, четвертом и пятом отрезках. После пятого раунда Ламанну осмотрели, и рефери после рекомендации доктора остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.
Таким образом, Чарло сохранил идеальный рекорд на профессиональном ринге. Теперь в его активе победы во всех 34 боях (23 — нокаутами).
Напомним, ранее 35-летний американец был чемпионом WBC в среднем весе. Его лишили титула после ареста за вождение в нетрезвом состоянии, побег с места ДТП и уклонение от полиции. Кроме того, Чарло попадал и в другие скандалы по ходу своей карьеры.
Что касается 33-летнего Ламанны, то на его счету теперь 39 побед (18 — нокаутами) при шести поражениях, в том числе четырех досрочных, и одной ничьей.
Отметим, что в главном поединке вечера бывший чемпион мира IBF во втором среднем весе Калеб Плант потерпел поражение. Американец в рамках этого же дивизиона раздельным решением судей уступил мексиканцу Хосе Армандо Ресендису.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2251101-skandalnyy-bokser-dzhermall-charlo-vernulsya-na-ring-i-nokautiroval-sopernika/