Иноуэ побывал в нокдауне, но оформил нокаут и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японец Наоя Иноуэ одержал досрочную победу над американцем мексиканского происхождения Рамоном Карденасом и защитил звание абсолютного чемпиона мир по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Иноуэ в четвертый раз защищал "абсолют" во втором легчайшем вес (до 55,2 кг).

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Уже во втором отрезке Карденас смог нанести точный и сильный встречный удар в голову, из-за которого Иноуэ упал. Судья отсчитал нокдаун, но японец смог продолжить бой.

В дальнейшем поединок проходил в остром и конкурентном стиле. Иноуэ перехватил инициативу и в седьмом раунде отправил Карденаса в нокдаун. Претендент продолжил бой, однако уже в следующем отрезке наступила развязка. После очередной серии ударов от японца в восьмом раунде рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, 32-летний остался абсолютным чемпионом мира по боксу. Теперь в его активе победы во всех 30 боях на профессиональном ринге, 27 из них были добыты досрочно.

Карденас потерпел второе поражение и впервые уступил нокаутом. На счету 29-летнего американца осталось 26 побед (14 — нокаутами).

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