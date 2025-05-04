"Канело" победил Скалла и вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил кубинца Уильяма Скалла и вернул себе титул абсолютного чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Объединительный поединок спортсменов возглавил турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей (115:113, 116:112, 119:109). Таким образом, он забрал у Скалла пояс IBF, объединил все главные титулы в дивизионе и вновь стал абсолютным чемпионом мира.

"Канело" выиграл шестой бой подряд. Всего на его счету теперь 63 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих.

После поединка со Скаллом на ринге была проведена дуэль взглядов между Альваресом и его следующим соперником — американцем Теренсом Кроуфордом. Представитель США — бывший абсолютный чемпион мира в полусредней и средней весовых категориях. Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября.

Для Скалла поражение от "Канело" стало первым на профессиональном ринге. В активе 32-летнего кубинца осталось 23 победы (9 — нокаутами).

Добавим, что также в рамках турнира состоялся еще один титульный поединок. Швед Баду Джек решением большинства судей победил армянина Ноэля Микаеляна (115:113, 114:114, 115:113) и забрал у него пояс WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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