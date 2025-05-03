Сауль "Канело" Альварес — Уильям Скалл: во сколько бой, трансляция бокса

В ночь с 3 на 4 мая по казахстанскому времени мексиканец Сауль Альварес проведет очередной титульный бой. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Канело" с кубинцем Уильямом Скаллом.

Какие правила боя?

Соперники сойдутся в рамках второго среднего веса (до 76,2 кг). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, которым Альварес в этом дивизионе уже владел. Сейчас мексиканцу принадлежат пояса WBO, WBA, WBC и The Ring, Скаллу — IBF.

Поединок рассчитан на 12 раундов. Если он продлится всю дистанцию, результат определят судейские карточки.

Во сколько начнется бой?

Поединок возглавит турнир, который пройдет на "ANB Arena" в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Бои карда начнутся в воскресенье, 4 мая, в 04:00 по казахстанскому времени. Противостояние Альвареса и Скалла стоит ожидать около 08:00.

Где смотреть бой?

На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Альвареса и Скалла предложит стриминговый сервис DAZN на платной основе. Телеканалы проводить эфир не будут.

Какие результаты у Альвареса и Скалла?

34-летний "Канело" на профессиональном ринге одержал 62 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих. Одним из самых известных этапов его карьеры была трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным. В ней мексиканец одержал две победы (решением большинства судей и единогласным решением) при одной ничьей.

Скаллу 32 года. На профессиональном ринге кубинец выиграл все 23 боя, девять побед он добыл нокаутами.

Кто еще выступит на турнире?

Соглавным событием вечера назначен еще один бой во втором среднем весе. На ринг в рамках реванша выйдут француз Бруно Сурас и мексиканец Хайме Мунгия — недавний соперник "Канело".

Также в кард внесен топовый поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между конголезцем Мартином Баколе и нигерийцем Эфе Аджагбой. Еще один бой будет иметь титульный статус — швед Баду Джек и армянин Ноэль Микаэлян оспорят пояс WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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