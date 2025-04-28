Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Официально: объявлен бой Александра Усика против Дэниеля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Опубликовано:

Александр Усик и Дэниель Дюбуа
Александр Усик и Дэниель Дюбуа. Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе украинец Александр Усик поборется за четвертый титул IBF против британца Даниэля Дюбуа, передает NUR.KZ.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Это будет вторая очная встреча Усика и Дюбуа в карьере. Боксеры уже встречались в 2023 году. В том поединке украинец нокаутировал британца в девятом раунде.

Ранее Александр Усик уже становился абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе после первого боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Впоследствии Усик оставил пояс IBF, который затем стоял на кону в поединке Дюбуа и Энтони Джошуа. После победы над своим соотечественником Дюбуа стал полноправным чемпионом по версии IBF.

Свой последний бой украинец провел в декабре прошлого года. Это был реванш против Тайсона Фьюри, в котором Усик одержал уверенную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2240124-oficialno-obyavlen-boy-aleksandra-usika-protiv-denielya-dyubua-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona-mira/