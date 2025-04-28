Официально: объявлен бой Александра Усика против Дэниеля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе украинец Александр Усик поборется за четвертый титул IBF против британца Даниэля Дюбуа, передает NUR.KZ.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Это будет вторая очная встреча Усика и Дюбуа в карьере. Боксеры уже встречались в 2023 году. В том поединке украинец нокаутировал британца в девятом раунде.

Ранее Александр Усик уже становился абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе после первого боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Впоследствии Усик оставил пояс IBF, который затем стоял на кону в поединке Дюбуа и Энтони Джошуа. После победы над своим соотечественником Дюбуа стал полноправным чемпионом по версии IBF.

Свой последний бой украинец провел в декабре прошлого года. Это был реванш против Тайсона Фьюри, в котором Усик одержал уверенную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.