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Крис Юбенк-младший выиграл скандальный бой в дивизионе Жанибека Алимханулы

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Английские боксеры Крис Юбенк-младший и Конор Бенн (слева направо)
Крис Юбенк-младший и Конор Бенн (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Английский профи-боксер Крис Юбенкс-младший одержал победу над своим соотечественником Конором Бенном на домашнем турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил вечер бокса, который прошел на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Бой был назначен в среднем весе (до 72,6 кг), но Юбенк-младший накануне провалил взвешивание и получил штраф.

Противостояние продлилось все 12 раундов и получилось конкурентным. Оба боксера активно атаковали и нанесли друг другу явный урон. В итоге Юбенк-младший одержал победу единогласным решением судей, все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 116:112.

Отметим, что раскрутка поединка получилась скандальной и сопровождалась несколькими инцидентами. В частности, на одной из дуэлей взглядов Юбенк-младший разбил куриное яйцо о голову Бенна. Он объяснил это тем, что его соперник после проваленного допинг-теста в 2022 году называл чрезмерное употребление куриных яиц причиной появления запрещенных веществ в организме.

Поражение от Юбенка-младшего стало для Бенна первым на профессиональном ринге. В активе 28-летнего британца по-прежнему 23 победы (14 — нокаутами).

На счету Юбенка-младшего теперь 35 выигранных боев (25 — нокаутами) при трех поражениях (одно — нокаутом). 35-летний англичанин владеет поясом IBO в среднем весе, в котором также выступает казахстанец Жанибек Алимханулы — чемпион по версиям WBO и IBF. Несколько лет назад Юбенк-младший бросал вызов другому отечественному боксеру Геннадию Головкину.

Отметим, что также на турнире в Лондоне завершилась трилогия между англичанами Энтони Ярдом и Линдоном Артуром, которые ранее обменялись победами. Бой прошел в лимите полутяжелого веса (до 79,4 кг).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Ярда единогласным решением судей (116:112, 115:113, 116:112).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2239728-kris-yubenk-mladshiy-vyigral-skandalnyy-boy-v-divizione-zhanibeka-alimhanuly/