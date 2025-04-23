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Чемпион мира по боксу из Казахстана сделал заявление о возвращении на ринг

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Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов впервые прокомментировал в интервью Youtube-каналу Акырыс Сейтказы неудачное выступление на Олимпиаде-2024 и рассказал, когда снова вернется на ринг.

Казахстанский боксер рассказал, что повлияло на его выступление на Олимпийских играх в Париже, где он не смог преодолеть первый круг соревнований.

"На учебно-тренировочном сборе перед Олимпийскими играми в Париже я заболел. Температура держалась на протяжении недели. Со мной такого никогда не случалось. Обычно я болею день-два. Это стало одной из причин поражения на Олимпиаде в Париже. Я был болен и не мог правильно тренироваться. Это сыграло свою роль", - заявил Асланбек.

Также спортсмен отметил, что успел отдохнуть и восстановиться после Игр в Париже и готов снова вернуться на ринг.

Напомним, 31-летний Асланбек Шымбергенов является чемпионом мира 2023 года, двукратным призером Азиатских игр (серебро - 2018, бронза - 2022) и победителем чемпионата Азии (2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2238699-chempion-mira-po-boksu-iz-kazahstana-sdelal-zayavlenie-o-vozvrashchenii-na-ring/