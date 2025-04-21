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Призер Олимпиады по боксу стал чемпионом международного турнира в России

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Ben McShane/Getty Images

В российском городе Хабаровске завершился международный турнир по боксу, на котором сборная Казахстана завоевала шесть медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов, который является бронзовым призером Олимпиады в Токио, в финальном поединке весовой категории до 54 килограммов одолел россиянина Дениса Пальшина со счетом 5:0 и завоевал золотую медаль соревнований.

Еще одну награду высшей пробы в актив отечественной команды принес Нурлан Сапарбай. Боксер в финале весовой категории свыше 92 килограмма победил местного спортсмена Оруджа Мамедова и стал чемпионом турнира.

Сагындык Тогамбай в весе до 92 килограммов завершил турнир с серебряной медалью.

Бронзовыми призерами стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Жандос Кыдыралиев (до 63,5 кг) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 67 кг). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2237787-prizer-olimpiady-po-boksu-stal-chempionom-mezhdunarodnogo-turnira-v-rossii/