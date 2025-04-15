Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявлена дата боя Александра Усика за звание абсолютного чемпиона

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом весе украинец Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Ring.

По информации портала, поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Александр Усик, владеющий тремя титулами по версиям WBO, WBA и WBC, поборется за четвертый пояс IBF, которым обладает Даниэль Дюбуа.

Ранее украинец уже становился "абсолютом" после первого боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Впоследствии Усик оставил пояс IBF, который затем стоял на кону в поединке Дюбуа и Энтони Джошуа. После победы над своим соотечественником Дюбуа стал полноправным чемпионом по версии IBF.

Боксеры уже встречались в 2023 году. В том поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Свой последний бой украинец провел в декабре прошлого года. Это был реванш против Тайсона Фьюри, в котором Усик одержал уверенную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2235990-obyavlena-data-boya-aleksandra-usika-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona/