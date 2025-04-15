Объявлена дата боя Александра Усика за звание абсолютного чемпиона

Обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом весе украинец Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Ring.
По информации портала, поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Александр Усик, владеющий тремя титулами по версиям WBO, WBA и WBC, поборется за четвертый пояс IBF, которым обладает Даниэль Дюбуа.
Ранее украинец уже становился "абсолютом" после первого боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Впоследствии Усик оставил пояс IBF, который затем стоял на кону в поединке Дюбуа и Энтони Джошуа. После победы над своим соотечественником Дюбуа стал полноправным чемпионом по версии IBF.
Боксеры уже встречались в 2023 году. В том поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Свой последний бой украинец провел в декабре прошлого года. Это был реванш против Тайсона Фьюри, в котором Усик одержал уверенную победу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2235990-obyavlena-data-boya-aleksandra-usika-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona/