Стало известно, сколько заработал Жанибек Алимханулы за титульный бой в Астане

Появилась информация о гонорарах боя между чемпионом WBO и IBF, казахстанца Жанибека Алимханулы и француза Анауэля Нгамиссенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportysalaries.

5 апреля, в Астане прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой казахстанца Жанибека Алимханулы против французско-конголезского претендента Анауэля Нгамиссенге.

Поединок завершился досрочно, Qazaq style нокаутировал соперника в пятом раунде.

Как сообщает издание, гарантированный гонорар Алимханулы 500 тысяч долларов США (чуть более 240,5 миллионов тенге). Это не окончательная сумма, так как она сможет вырасти до 3,5 миллионов долларов (1,7 млрд.тенге) после доли от продаж платных телетрансляций.

Француз Анауэль Нгамиссенге получит гарантированную сумму в 350 тысяч долларов США (178,5 миллионов тенге). В случае успешных продаж трансляций сумма может увеличиться до 900 тысяч долларов (459,1 миллионов тенге).

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