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Двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов выиграл бой на вечере бокса в Астане

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Узбекистанский боксер Баходир Джалолов
Баходир Джалолов. Фото: Нургали Жумагазы

Узбекистанский профессиональный боксер Баходир Джалолов одержал победу в главном карде вечера бокса, который проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Джалолова в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг) был представитель Украины Игорь Шевадзуцкий. Бой был рассчитан на 10 раундов и продлился всю отведенную дистанцию. Победу решением судей одержал боксер из Узбекистана, который впервые в своей карьере не смог завершить бой досрочно.

Отметим, 30-летний Джалолов является двукратным победителем Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для узбекистанца это 15-й бой в профессиональном боксе. Все его предыдущие поединки завершились победными нокаутами.

35-летний Шевадзуцкий потерпел третье поражение в карьере в 13-ти боях, в его активе также 10 финишей.

Главным событием вечера бокса станет бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF, казахстанца Жанибека Алимханулы против конголезца Анауэля Нгамиссенге. Поединок пройдет в средней весовой категории. На кону будут стоять чемпионские пояса казахстанского боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233445-dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-bahodir-dzhalolov-vyigral-boy-na-vechere-boksa-v-astane/