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Алимханулы успешно прошел взвешивание перед титульным боем в Астане

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Top Rank

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед титульным боем с конголезцем Анауэлем Нгамиссенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир, который возглавит противостояние спортсменов, пройдет 5 апреля на "Барыс Арене" в Астане. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания.

Алимханулы и Нгамиссенге уложились в лимит средней весовой категории (до 72,6 кг). На кону будут стоять чемпионские титулы IBF и WBO в этом дивизионе.

После взвешивания соперники провели заключительную дуэль взглядов, на которую казахстанец вышел с обоими поясами.

Также в мероприятии приняли участие другие боксеры, заявленные в кард предстоящего турнира. Среди них такие известные казахстанские спортсмены, как Султан Заурбек, Махмуд и Торехан Сабырхан, Батыр Джукембаев и Балауса Муздиман. Кроме того, в турнире примут участие именитые узбекистанцы Баходир Джалолов и Отабек Холматов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233200-alimhanuly-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-titulnym-boem-v-astane/