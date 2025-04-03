Сборная Казахстана по боксу гарантировала шесть медалей этапа Кубка мира

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинальных поединках в третий день ЭКМ в Бразилии выступили четверо представителей сборной Казахстана по боксу.

Нурсултан Алтынбек одержал победу над французом Белалом Бенали со счетом 5:0 и вышел в полуфинал в весовой категории до 55 килограммов. За выход в финал он поборется с боксером из Индии.

Диас Молжигитов в весе до 75 килограммов победил поляка Никодена Козака со счетом 5:0. В полуфинале казахстанец встретится с Джаваохиром Умматалиевым из Узбекистана.

Представительница женской сборной Казахстана Жазира Оракбаева в дивизионе до 51 килограмма одержала победу над Каролин Алмейдой из Бразилии со счетом 3:2 и также поборется за выход в финал турнира.

Завершил выступление Дархан Дуйсебай в категории до 70 килограммов.

Таким образом, до полуфиналов дошли четыре боксера в мужской сетке и два в женской: Нурсултан Алтынбек, Диас Молжигитов, Даулет Тулемисов, Даниял Сапарбай, Жазира Оракбаева и Улжан Сарсенбек. Все они гарантировали медаль соревнований.

Полуфиналы стартуют в ночь на 4 апреля в 02:00 по казахстанскому времени.

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