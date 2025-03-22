Умер легенда бокса Джордж Форман

Умер легендарный американский боксер Джордж Форман - ему было 76 лет. О смерти бывшего двухкратного чемпиона сообщила его семья, пишет издание TMZ.

"Мы благодарны за любовь и молитвы и просим о покое, пока мы чтим необыкновенную жизнь человека, которого мы имели счастье называть своим", - передает издание слова родных Джорджа Формана.

На официальном сайте боксера говорится, что он родился 10 января 1949 года. Он быстро добился успехов в любительском боксе - путь до Олимпийского чемпиона занял него всего 25 боев. В 1968 года в Мехико он завоевал золотую медаль ОИ.

После он решил перейти в профессионалы - дебют состоялся в 1969 году. И уже через два года стал претендентом № 1 по версиям WBA и WBC.

В 1973 году у Формана был идеальный рекорд 37-0 при 35 нокаутах.

Форман получил шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе, сразившись с Джо Фрейзером 22 января 1973 года в Кингстоне. Фрейзер был фаворитом поединка, но Форман шесть раз отправил его в нокдаун, победив во втором раунде.

После двух успешных защит Форман стал участником одного из самых известных боксерских противостояний в истории - в поединке, который прозвали "Грохот в джунглях". На ринге встретились две легенды: Джордж Форман и Мухаммед Али.

Легендарный поединок закончился в восьмом раунде победой Али.

Форман вернулся в 1975 году, провел пять поединков. А в 1977 году он проиграл Джимми Янгу и заявил, что ушел на пенсию, а после стал священником.

Из-за проблем с деньгами легенда вернулся на ринг спустя 10 лет. А в 1994 году Форман вновь стал чемпионом мира - на тот момент ему было 45 лет. Окончательно из бокса Джордж ушел в 1997 году.