Сборная Казахстана по боксу лишилась шестой спортсменки на чемпионате мира — 2025

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Мировое первенство проходит в сербском городе Нише. Рябец проводила четвертьфинальный поединок весовой категории до 75 килограммов против хозяйки-ринга Николины Гажич.

Схватка за путевку в полуфинал завершилась поражением казахстанской спортсменки раздельным решением судей со счетом 1:4. При этом наша соотечественница вела на судейских записках по ходу двух раундов.

Таким образом, Надеждя Рябец стала шестой потерей сборной Казахстана на мировом турнире.

Ранее, свое выступление на чемпионате мира завершили Карина Ибрагимова, Анита Адишева, Гульсая Ержан, Жайна Шекербекова и Жасмин Кизатова.

При этом в полуфинальных поединках от казахстанской команды выступят шесть представильниц Наталья Богданова, Аида Абикеева, Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.

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