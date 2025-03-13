Титулованная казахстанка проиграла в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Сербии

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова не смогла пробиться в полуфинал мирового первенства 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка представляет страну в весовой категории 57 килограммов. В поединке за выход в полуфинал чемпионата мира Ибрагимова встречалась с китаянкой Ян Цай.

Схватка продлилась всю отведенную дистанцию в три раунда и завершилась победой китайской спортсменки раздельным решением судей со счетом 4:1.

Карина Ибрагимова таким образом завершает выступление на мировом первенстве. Это уже пятая потеря национальной команды на данном турнире.

Ранее, в своих поединках уступили Анита Адишева, Жайна Шекербекова, Жасмин Кизатова и Гульсая Ержан.

Отметим, Карина Ибрагимова является трехкратной медалисткой чемпионатов мира, серебряным призером Азиатских игр, а также победительницей чемпионата Азии.

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