Медалистка Олимпиады-2024 из Казахстана выступит на чемпионате мира по боксу

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин назвал имена спортсменок, которые примут участие в чемпионате мира в Сербии, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.
В окончательный список вошли 12 девушек. Таким образом отечественная команда будет представлена во всех весовых категориях на мировом первенстве в сербском городе Ниш.
После перерыва на ринг вернулась призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайба. Она выступит в своей традиционной весовой категории до 48 килограммов.
Состав женской сборной Казахстана по боксу на ЧМ-2025 (IBA).
- 48 кг. Назым Кызайбай
- 50 кг. Алуа Балкибекова
- 52 кг. Анита Адишева
- 54 кг. Жайна Шекербекова
- 57 кг. Карина Ибрагимова
- 60 кг. Виктория Графеева
- 63 кг. Аида Абикеева
- 66 кг. Жасмин Кизатова
- 70 кг. Наталья Богданова
- 75 кг. Надежда Рябец
- 81 кг. Гульсая Ержан
- свыше 81 кг. Елдана Талипова
Женский чемпионат мира по боксу пройдет в сербском городе Ниш с 9-го по 16-е марта. Организаторами данного мирового первенства станет международная федерация бокса IBA.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2225303-medalistka-olimpiady-2024-iz-kazahstana-vystupit-na-chempionate-mira-po-boksu/