Медалистка Олимпиады-2024 из Казахстана выступит на чемпионате мира по боксу

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин назвал имена спортсменок, которые примут участие в чемпионате мира в Сербии, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

В окончательный список вошли 12 девушек. Таким образом отечественная команда будет представлена во всех весовых категориях на мировом первенстве в сербском городе Ниш.

После перерыва на ринг вернулась призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайба. Она выступит в своей традиционной весовой категории до 48 килограммов.

Состав женской сборной Казахстана по боксу на ЧМ-2025 (IBA).

48 кг. Назым Кызайбай

50 кг. Алуа Балкибекова

52 кг. Анита Адишева

54 кг. Жайна Шекербекова

57 кг. Карина Ибрагимова

60 кг. Виктория Графеева

63 кг. Аида Абикеева

66 кг. Жасмин Кизатова

70 кг. Наталья Богданова

75 кг. Надежда Рябец

81 кг. Гульсая Ержан

свыше 81 кг. Елдана Талипова

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в сербском городе Ниш с 9-го по 16-е марта. Организаторами данного мирового первенства станет международная федерация бокса IBA.

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