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Казахстан выиграл итоговый медальный зачет "малого" чемпионата мира по боксу

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Чемпион Кубка Странджа-2025 Торехан Сабырхан
Чемпион Кубка Странджа-2025 Торехан Сабырхан. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Мужская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете на престижном международном турнире Кубок Странджа, который проходил в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

На завершившихся соревнованиях в Болгарии, которые также называют "малым" чемпионатом мира, казахстанские боксеры завоевали пять золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали. Этот результат позволил мужской команде возглавить итоговый медальный зачет.

Чемпионами Кубка Странджа 2025 года стали Бекзад Нурдаулетов, Сабыржан Аккалыков, Ертуган Зейнуллинов, Торехан Сабырхан и Абылайхан Жусупов.

На втором месте по количеству наград расположился Узбекистан. В их активе столько же медалей высшей пробы, а также одна серебряная и две бронзовые.

Замкнула тройку лидеров страна-хозяйка турнира Болгария. Спортсмены этой сборной завоевали две золотые и три бронзовые награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2225027-kazahstan-vyigral-itogovyy-medalnyy-zachet-malogo-chempionata-mira-po-boksu/