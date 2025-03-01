Блогеры Даня Милохин и Sigma проведут боксерский бой в Алматы

Казахстанский промоушен "All Stars Boxing" в Instagram-аккаунте официально анонсировал поединок в Алматы с участием двух популярных блогеров, передает NUR.KZ.
В организации заявили, что на ринге встретятся россиянин Даня Милохин и кыргызстанец Арген Керимов, известный как Sigma. У обоих блогеров миллионы подписчиков в различных социальных сетях.
Поединок запланирован на 6 июня. Его примет "Almaty Arena". Другие подробности на данный момент не разглашаются.
В пятницу промоушен провел боксерский турнир в Астане, который возглавил бой казахстанца Али Ахмедова. В рамках этого вечера Милохин и Керимов встретились на ринге, провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.
Ранее россиянин бросил вызов кыргызстанцу. А в прошлом году Милохин рассуждал о потенциальном поединке с рэпером Алишером Моргенштерном и допускал, что он может пройти в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224698-blogery-danya-milohin-i-sigma-provedut-bokserskiy-boy-v-almaty/