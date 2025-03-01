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Блогеры Даня Милохин и Sigma проведут боксерский бой в Алматы

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Блогеры Арген "Sigma" Керимов и Даня Милохин (слева направо)
Арген "Sigma" Керимов и Даня Милохин (слева направо). Фото: All Stars Boxing

Казахстанский промоушен "All Stars Boxing" в Instagram-аккаунте официально анонсировал поединок в Алматы с участием двух популярных блогеров, передает NUR.KZ.

В организации заявили, что на ринге встретятся россиянин Даня Милохин и кыргызстанец Арген Керимов, известный как Sigma. У обоих блогеров миллионы подписчиков в различных социальных сетях.

Поединок запланирован на 6 июня. Его примет "Almaty Arena". Другие подробности на данный момент не разглашаются.

В пятницу промоушен провел боксерский турнир в Астане, который возглавил бой казахстанца Али Ахмедова. В рамках этого вечера Милохин и Керимов встретились на ринге, провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.

Ранее россиянин бросил вызов кыргызстанцу. А в прошлом году Милохин рассуждал о потенциальном поединке с рэпером Алишером Моргенштерном и допускал, что он может пройти в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224698-blogery-danya-milohin-i-sigma-provedut-bokserskiy-boy-v-almaty/