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Блогер Даня Милохин заявил, что его бой против Моргенштерна может пройти в Казахстане

Опубликовано:

Даня Милохин
Даня Милохин: instagram.com/danya_milokhin/

Популярный российский тиктокер Даня Милохин высказался насчет места проведения его потенциального поединка против артиста Моргенштерна, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

В интервью для портала Милохин заявил, что их бой не может пройти на территории России, а среди прочих вариантов он назвал Казахстан.

"Поединок с Алишеркой (Алишером Моргенштерном прим. ред.)? Вау! Думаю, это было бы очень интересно, но пока стоит потренировать самого Моргена, ха-ха! У него пока другой уровень. Если говорить серьезно, то у Алишера другая весовая категория — он крупнее меня. Но все равно было бы очень прикольно увидеть такой бой. Кому будет интересно, можем организовать этот поединок. Организаторы могут заработать с этого деньжат, и мы тоже, почему нет?! Было бы прикольно организовать в любом другом месте, но не в России: ни мне, ни Алишеру пока не получится туда въехать. Возможно провести это в Казахстане, Таиланде или Дубае, но думать об этом пока рано", — сказал Милохин.

Напомним, что в феврале блогер дебютировал в боксе с нокаута в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2063608-bloger-danya-milohin-zayavil-chto-ego-boy-protiv-morgenshterna-mozhet-proyti-v-kazahstane/

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