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Нокаутом завершился бой казахстанского боксера Али Ахмедова за титул в Астане

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Боксеры Али Ахмедов и Мацей Сулецкий (слева направо)
Али Ахмедов и Мацей Сулецкий (слева направо). Фото: All Stars Boxing

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов потерпел досрочное поражение на домашнем турнире, который прошел в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен встретился с поляком Мацеем Сулецким. Их бой возглавил турнир во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно. В начале заключительной трехминутки Сулецкий в четвертый раз отправил Ахмедова в нокдаун, и рефери остановил бой. До этого нокдауны дважды фиксировались в первом раунде и один раз — в пятом.

Таким образом, 35-летний Сулецкий стал обладателем пояса WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг). Теперь на его счету 33 победы (13 — нокаутами) при трех поражениях.

Ахмедов уступил во второй раз за профессиональную карьеру и вновь досрочной. В активе 29-летнего казахстанца осталось 23 победы (17 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224697-nokautom-zavershilsya-boy-kazahstanskogo-boksera-ali-ahmedova-za-titul-v-astane/