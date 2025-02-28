Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана может провести бой против Ивана Дычко в Астане

Узбекистанский профессиональный боксер, двукратный победитель Олимпийских игр Баходир Джалолов проведет свой следующий бой в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бой Джалолова на профи-ринге анонсирован в карде вечера бокса, который пройдет 5 апреля в Астане.

Соперника для олимпийского чемпиона-2024 продолжают искать, но на минувшей пресс-конференции организаторы турнира назвали среди прочих оппонентов и бронзового призера Игр-2016 из Казахстана Ивана Дычко.

30-летний боксер из Узбекистана не выступал в профи с ноября 2023 года. Дычко же в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года в американском городе Плант-Сити. В том бою казахстанец победил техническим нокаутом американца Крейга Льюиса.

Отметим, главным событием вечера бокса в Астане станет поединок чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы против француза Аннауэля Нгамиссенге.

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