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Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана может провести бой против Ивана Дычко в Астане

Опубликовано:

Казахстанский боксер Иван Дычко
Казахстанский боксер Иван Дычко. Фото: instagram.com/proboxtvofficial

Узбекистанский профессиональный боксер, двукратный победитель Олимпийских игр Баходир Джалолов проведет свой следующий бой в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бой Джалолова на профи-ринге анонсирован в карде вечера бокса, который пройдет 5 апреля в Астане.

Соперника для олимпийского чемпиона-2024 продолжают искать, но на минувшей пресс-конференции организаторы турнира назвали среди прочих оппонентов и бронзового призера Игр-2016 из Казахстана Ивана Дычко.

30-летний боксер из Узбекистана не выступал в профи с ноября 2023 года. Дычко же в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года в американском городе Плант-Сити. В том бою казахстанец победил техническим нокаутом американца Крейга Льюиса.

Отметим, главным событием вечера бокса в Астане станет поединок чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы против француза Аннауэля Нгамиссенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224443-dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-iz-uzbekistana-mozhet-provesti-boy-protiv-ivana-dychko-v-astane/