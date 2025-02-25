Призер Олимпиады из Казахстана выиграл первый поединок на международном турнире

В Болгарии стартовал международный престижный турнир по боксу "Кубок Странджа", в котором принимают участие мужская сборная Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана представлена на данном турнире во всех весовых категориях. Так, серебряный призер Олимпийских игр в Париже-2024 Нурбек Оралбай (до 86 кг) с победы стартовал против местного спортсмена Мануэля Жечева. Бой остановили после нескольких нокдаунов во втором раунде. Для Оралбая это первый турнир после Олимпиады-2024.

С уверенной победы стартовал также и брат-близнец призера ОИ-2024, капитан мужской сборной Казахстана Айбек Оралбай (свыше 92 кг), который нокаутировал пакистанца Тахира Абдул Вахаба.

Во очередной соревновательный день "Кубка Странджа" победы также одержали Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кгр) и Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг).

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