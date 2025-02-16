Альварес подписал новый контракт и будет получать по 100 млн долларов за бой

Известный боксер Сауль Альварес подписал контракт на четыре боя с компанией Riyadh Season и будет получать по 100 млн долларов за каждый поединок.

Канело отказался от предложенного поединка с боксером Джейком Полом из YouTuber, решив вместо этого подписать грандиозный контракт на четыре боя с Riyadh Season в Саудовской Аравии, пишет The Sportster.

Председатель Главного управления развлечений королевства заявил, что контракт оценивается в 400 млн долларов.

Как пишет издание, боксеру предстоит провести два боя в 2025 году (традиционно в мае и сентябре), а также два в 2026 году (намечены на февраль и октябрь).

Аналитики назвали контракт ошеломляющим. По их словам, если каждый поединок продлится все 12 раундов, то Альварес за каждую проведенную на ринге секунду заработает 3 858 долларов.

Отметим, на днях был официально анонсирован бой Сауля "Канело" Альвареса за звание абсолютного чемпиона мира.

Он проведет следующий бой с кубинцем Уильямом Скаллом.

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