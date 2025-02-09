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Официально анонсирован бой Сауля "Канело" Альвареса за звание абсолютного чемпиона мира

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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес
Сауль Альварес. Фото: Steve Marcus / Stringer / Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой с кубинцем Уильямом Скаллом, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Турки Аль аш‑Шейха в соцсети Х.

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии официально анонсировал титульный поединок спортсменов. Бой состоится 3 мая 2025 года в Эр-Рияде.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). На данный момент Канело владеет поясами WBA, WBC и WBO, Скаллу принадлежит титул IBF.

На профессиональном ринге 34-летний мексиканец одержал 62 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих. 32-летний кубинец выиграл все 23 поединка (9 — нокаутами).

Аль аш-Шейх также заявил, что в случае победы Альварес в сентябре проведет поединок с американцем Теренсом Кроуфордом, который сейчас владеет поясами WBA и WBO (временным) в первом среднем весе, а раньше был абсолютным чемпионом мира в полусредней и первой полусредней категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2219201-oficialno-anonsirovan-boy-saulya-kanelo-alvaresa-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona-mira/