Бенавидес побывал в нокдауне, но объединил два пояса в дивизионе Бетербиева и Бивола

Американский боксер Дэвид Бенавидес победил кубинца Дэвид Морреля в титульном поединке на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полутяжелом весе (до 79,4 кг) возглавило шоу. Поединок продлился все 12 раундов.

Бенавидес имел преимущество, но в предпоследней трехминутке рефери отсчитал ему нокдаун. По завершении этого раунда Моррель нанес удар после гонга, за что получил штраф в один балл от судьи.

В итоге Бенавидес одержал победу единогласным решением арбитров (115:111, 115:111, 118:108), защитил временный пояс WBC и забрал у соперника титул WBA (Regular).

29-летний американец стал обязательным претендентом по линии обеих этих организаций. Напомним, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе является российско-канадский боксер Артур Бетербиев, который 22 февраля будет защищать это звание в реванше с россиянином Дмитрием Биволом.

На профессиональном ринге Бенавидес выиграл все 30 поединков (24 — нокаутами). Моррель потерпел первое поражение в карьере. В активе 27-летнего кубинца осталось 11 побед (9 — нокаутами).

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