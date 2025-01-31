Ангелина Лукас одержала шестую досрочную победу на профессиональном ринге

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас одержала победу в очередном профессиональном поединке на турнире в Москве, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в рамках "Ночи чемпионов IBA". Ее соперницей по бою во втором легчайшем весе (до 52,2 кг) была нигерийка Айисат Орийоми, которая выиграла все девять предыдущих поединков на профессиональном ринге.

Противостояние, рассчитанное на восемь раундов, завершилось после третьего. Несмотря на конкурентную борьбу, угловой Орийоми в перерыве выбросил белое полотенце, подтвердив, что нигерийка не будет продолжать борьбу.

Таким образом, победу техническим нокаутом присудили Лукас. Теперь на ее счету 12 выигранных поединков на профессиональном ринге (6 — досрочно) при одном поражении.

Ранее сообщалось, что победительница данного противостояния получит бой за пояс чемпионки мира по версии WBA.

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