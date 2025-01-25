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Казахстанский боксер из команды Головкина проведет бой в Астане

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанский боксер Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов, выступающий во второй средней весовой категории, узнал место и дату проведения следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на команду спортсмена.

Ахмедов проведет свой следующий бой 28 февраля на вечере бокса в столице Казахстана - Астане. На данный момент неизвестно кто выступит соперником отечественного боксера.

Бой Али Ахмедова станет со-главным событием данного вечера бокса.

Свой последний бой Али Ахмедов провел 18 января в американском городе Коммерсе. В том поединке он во втором раунде нокаутировал местного боксера Малькольма Джонса.

Отметим, ранее 29-летний спортсмен тренировался в команде Геннадия Головкина, а также выступал в андеркарде его боев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2215121-kazahstanskiy-bokser-iz-komandy-golovkina-provedet-boy-v-astane/

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