Казахстанский боксер из команды Головкина проведет бой в Астане

Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов, выступающий во второй средней весовой категории, узнал место и дату проведения следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на команду спортсмена.

Ахмедов проведет свой следующий бой 28 февраля на вечере бокса в столице Казахстана - Астане. На данный момент неизвестно кто выступит соперником отечественного боксера.

Бой Али Ахмедова станет со-главным событием данного вечера бокса.

Свой последний бой Али Ахмедов провел 18 января в американском городе Коммерсе. В том поединке он во втором раунде нокаутировал местного боксера Малькольма Джонса.

Отметим, ранее 29-летний спортсмен тренировался в команде Геннадия Головкина, а также выступал в андеркарде его боев.

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