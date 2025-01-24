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Наоя Иноуэ оформил очередной нокаут и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

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Японский боксер Наоя Иноуэ
Наоя Иноуэ. Фото: YUICHI YAMAZAKI/AFP via Getty Images

Японский боксер Наоя Иноуэ благодаря досрочной победе в третий раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсмена в категории до 55,2 кг возглавил турнир в Токио. Изначально соперником Иноуэ был назначен обязательный претендент по линии IBF Сэм Гудман. Однако австралиец из-за рецидива травмы снялся, и за несколько дней до боя его заменил Йе Юн Ким из Южной Кореи.

Противостояние было рассчитано на 12 раундов, но завершилось в четвертом. Иноуэ быстро завладел преимуществом и наращивал его. На последней минуте четвертого раунда японец серией ударов отправил соперника на настил. Рефери запустил отсчет и в итоге зафиксировал технический нокаут.

Иноуэ одержал десятую подряд досрочную победу. На профессиональном ринге 31-летний японец выиграл все 29 боев (26 — нокаутами). Защитив звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, он выразил готовность перейди в более тяжелую категорию.

Ким впервые уступил досрочно. Всего на счету 32-летнего корейца теперь 21 победа (13 — нокаутами) при трех поражениях и двух ничьих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2214965-naoya-inoue-oformil-ocherednoy-nokaut-i-zashchitil-titul-absolyutnogo-chempiona-mira-po-boksu/

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