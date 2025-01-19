Призер Олимпиады по боксу из Казахстана официально завершил карьеру

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в супертяжелой весовой категории, завершил карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в эфире телеканала Sport+ официально заявил о том, что Кункабаев больше не вернется на боксерский ринг.

Камшыбеку Кункабаеву 33 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио. Также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2019).

На чемпионатах Азии (2017, 2019, 2021, 2022) и Азиатских играх (2022) Кункабаев завоевывал серебряные медали.

На минувших Олимпийских играх в Париже 2024 года Кункабаев уступил в первом круге боксерского турнира испанскому спортсмену Айюбу Гадфе.

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