Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Призер Олимпиады по боксу из Казахстана официально завершил карьеру

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев
Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев готовится выступить и в Париже: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в супертяжелой весовой категории, завершил карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в эфире телеканала Sport+ официально заявил о том, что Кункабаев больше не вернется на боксерский ринг.

Камшыбеку Кункабаеву 33 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио. Также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2019).

На чемпионатах Азии (2017, 2019, 2021, 2022) и Азиатских играх (2022) Кункабаев завоевывал серебряные медали.

На минувших Олимпийских играх в Париже 2024 года Кункабаев уступил в первом круге боксерского турнира испанскому спортсмену Айюбу Гадфе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2212968-prizer-olimpiady-iz-kazahstana-po-boksu-oficialno-zavershil-kareru/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie