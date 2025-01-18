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Казахстанский боксер Али Ахмедов оформил нокаут во втором раунде и продлил победную серию

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Казахстанский боксер Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: 360 Promotions

Профессиональный казахстанский боксер Али Ахмедов одержал досрочную победу над американцем Малколмом Джонсом на турнире в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов во втором среднем весе (до 76,2 кг) прошел в Коммерсе (штат Калифорния).

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором. Ахмедов прессинговал соперника и проводил эффективные атаки. После серии безответных ударов, из-за которых Джонс прижался к канатам, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Для 29-летнего казахстанца победа стала седьмой подряд. Всего на профессиональном ринге он выиграл 23 боя (17 — нокаутами) и потерпел одно досрочное поражение.

На счету 32-летнего Джонса теперь 17 побед (10 — нокаутами) при пяти досрочных поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2212761-kazahstanskiy-bokser-ali-ahmedov-oformil-nokaut-vo-vtorom-raunde-i-prodlil-pobednuyu-seriyu/

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