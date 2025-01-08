Серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай возвращается в сборную

Стали известны сроки возвращения серебряного медалиста Олимпийских игр в Париже по боксу Нурбека Оралбая в состав национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал, что Нурбек Оралбай присоединится к команде на предстоящем учебно-тренировочном сборе 13 января.

Обладатель единственной медали по боксу завершил лечение пазух носа и вместе с другими боксерами отправится в Туркестанскую область на совместную подготовку к новому сезону.

УТС продлится до 31 января, участие в котором примут четыре состава сборной. Затем казахстанские боксеры будут выступать на международных турнирах в Испании, Болгарии, России и Азербайджане.

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