Определились победители чемпионата Казахстана по боксу 2024 года

В Караганде завершилось республиканское первенство по боксу, на котором отечественные спортсмены боролись за медали в 13 мужских и 10 женских весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам финальных поединков стали известны чемпионы во всех весовых категориях.

У мужчин чемпионами стали:

Темиртас Жусупов (48 кг)

Даниал Сабит (51)

Тимур Кабдешов (54 кг)

Даулет Молдашев (57 кг)

Талгат Сырымбетов (60 кг)

Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг)

Торехан Сабырхан (67 кг)

Сабыржан Аккалыков (71 кг)

Тимур Нурсеитов (75 кг)

Азамат Бектас (80 кг)

Данияр Рахимбердиев (92 кг)

Нурлан Сапарбай (+92 кг).

У женщин победительницами стали:

Назым Кызайбай (48 кг)

Алуа Балкибекова (50 кг)

Жайна Шекербекова (54 кг)

Карина Ибрагимова (57 кг)

Римма Волосенко (60 кг)

Жасмин Кизатова (66 к)

Мадина Нуршаева (70 кг)

Валентина Хальзова (75 кг)

Надежда Рябец (81 кг)

Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Лучшей спортсменкой на чемпионате Казахстана по боксу была признана Назым Кызайбай, которая стала победительницей республиканского турнира 14-ый раз.

Лучшим боксером соревнований в Караганде был признан Торехан Сабырхан, который стал самым молодым чемпионом на данном турнире.

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