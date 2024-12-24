Определились победители чемпионата Казахстана по боксу 2024 года

В Караганде завершилось республиканское первенство по боксу, на котором отечественные спортсмены боролись за медали в 13 мужских и 10 женских весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.
По итогам финальных поединков стали известны чемпионы во всех весовых категориях.
У мужчин чемпионами стали:
- Темиртас Жусупов (48 кг)
- Даниал Сабит (51)
- Тимур Кабдешов (54 кг)
- Даулет Молдашев (57 кг)
- Талгат Сырымбетов (60 кг)
- Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг)
- Торехан Сабырхан (67 кг)
- Сабыржан Аккалыков (71 кг)
- Тимур Нурсеитов (75 кг)
- Азамат Бектас (80 кг)
- Данияр Рахимбердиев (92 кг)
- Нурлан Сапарбай (+92 кг).
У женщин победительницами стали:
- Назым Кызайбай (48 кг)
- Алуа Балкибекова (50 кг)
- Жайна Шекербекова (54 кг)
- Карина Ибрагимова (57 кг)
- Римма Волосенко (60 кг)
- Жасмин Кизатова (66 к)
- Мадина Нуршаева (70 кг)
- Валентина Хальзова (75 кг)
- Надежда Рябец (81 кг)
- Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
Лучшей спортсменкой на чемпионате Казахстана по боксу была признана Назым Кызайбай, которая стала победительницей республиканского турнира 14-ый раз.
Лучшим боксером соревнований в Караганде был признан Торехан Сабырхан, который стал самым молодым чемпионом на данном турнире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2204399-opredelilis-pobediteli-chempionata-kazahstana-po-boksu-2024-goda/