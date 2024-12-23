Стали известны детали совместного боя Балаусы Муздиман и Ангелины Лукас

Президент бойцовской лиги Fight Night Global Камил Гаджиев планирует организовать совместный боксерский бой между Балаусой Муздиман и Ангелиной Лукас, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Гаджиев заявил, что сторона Балаусы Муздиман подтвердила участие в совместном бое и остается ждать ответа от Ангелины Лукас.

«Лично я считаю, что нужно делать бой Балауса Муздиман – Ангелина Лукас. По 50 000 долларов я готов заплатить обеим. Считаю, что это очень высокий гонорар для женского бокса. Менеджер Балаусы уже подтвердила, остается дело за Ангелиной Лукас. Давайте сделаем этот бой. Люблю противостояния на внутреннем рынке. Они очень круто заходят», – заявил глава лиги.

Напомним, что в мае прошлого года девушки провели любительский бой по боксу на VI летней Спартакиаде Республики Казахстан. Победу одержала Балауса со счетом – 5:0. Ангелина не согласилась с решением и между спортсменками разгорелся нешуточный конфликт.

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