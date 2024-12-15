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Узбекистанский боксер нокаутом выиграл бой за временный пояс WBA

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Узбекистанский боксер Муроджон Ахмадалиев
Муроджон Ахмадалиев. Фото: Mark Robinson/Getty Images/Matchroom Boxing

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев одержал досрочную победу в поединке за временный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен бился с мексиканцем Рикардо Эспиносой в рамках второго легчайшего веса (до 55,2 кг). Противостояние прошло в Монте-Карло (Монако).

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже в концовке третьего. После трех нокдаунов от Ахмадалиева за одну трехминутку рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

30-летний узбекистанец забрал временный пояс WBA и бросил вызов абсолютному чемпиону миру во втором легчайшем весе японцу Наое Иноуэ. Всего на профессиональном ринге в активе Ахмадалиева теперь 13 побед (10 — нокаутами) при одном поражении. На любительском уровне он становился бронзовым призером Олимпиады-2016.

На счету 27-летнего Эспиносы теперь 30 побед при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2200710-uzbekistanskiy-bokser-nokautom-vyigral-boy-za-vremennyy-poyas-wba/

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