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Непобежденный казахстанский боксер нокаутировал соперника на турнире в США (видео)

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Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов
Садриддин Ахмедов. Фото: instagram.com @sadriddin_____soq

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов нокаутировал соперника на турнире в США и одержал очередную победу на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в Санта-Инес (штат Калифорния), организованном компанией 360 Promotions промоутера Тома Леффлера, который долгое время сотрудничал с Геннадием Головкиным.

Соперником Ахмедова был американец Рафаэль Игбокве. Бой прошел в лимите средней весовой категории (до 72,6 кг).

Поединок завершился досрочно. Ахмедов владел преимуществом большую часть противостояния и нокаутировал оппонента в седьмом раунде.

Теперь на счету 26-летнего казахстанца победы во всех 15 боях на профессиональном ринге (13 — досрочно). После поединка он подчеркнул, что попробовал себя в среднем весе, но намерен вернуться в первый средний (до 69,9 кг) и продолжать карьеру в нем. Кроме того, Ахмедов посвятил победу народу Казахстана в преддверии Дня независимости.

Игбокве потерпел шестое поражение в карьере и третье досрочное. В активе 32-летнего американца осталось 17 побед (семь — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2200589-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-bokser-nokautiroval-sopernika-na-turnire-v-ssha-video/

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