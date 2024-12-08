Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай вышел в финал чемпионата Азии

Казахстанский боксер Айбек Оралбай одержал победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Капитан национальной команды начал выступление на турнире со стадии 1/2 финала. В воскресенье Оралбай встретился с узбекистанцем Жахонгиром Зокировым.

Первый раунд на карточках всех арбитров забрал казахстанец. Ситуация повторилась и во второй трехминутке. Третий раунд, по мнению всех пяти судей, забрал Зокиров, однако это не принесло ему итоговый успех.

Оралбай одержал победу единогласным решением рефери (5:0) и вышел в финал чемпионата Азии. Его соперником в поединке за золото будет китаец Ремула Абудурешити.

Казахстанец может стать двукратным чемпионом Азии, так он выигрывал этот турнир в 2022 году. Кроме того, Оралбай представлял страну на Олимпиаде-2024.

Таким образом, в финалах чемпионата Азии в Таиланде выступят девять казахстанцев. Еще один член мужской сборной стал бронзовым призером.

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