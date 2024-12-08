Призер Азиады из Казахстана нокаутом выиграл полуфинал чемпионата Азии

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай одержал досрочную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен в рамках весовой категории до 92 килограммов бился с китайцем Туймяо Лю. Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно.

Стартовый отрезок единогласным решением судей забрал Тогамбай. Во втором раунде казахстанец нарастил преимущество и оформил нокдаун. Лю продолжил бой, но через несколько секунд его угловые выбросили полотенце, сигнализируя о добровольной сдаче.

Тогамбай одержал победу техническим нокаутом и вышел в финал чемпионата Азии. Ранее на этом турнире он становился бронзовым призером в 2022 году. Также в активе казахстанца аналогичная медаль летних Азиатских игр — 2022.

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