Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в финал чемпионата Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ/

Спортсмен стартовал на турнире со стадии 1/2 финала в дивизионе до 86 килограммов. Путевку в решающий поединок он оспаривал с украинцем Даниилом Жаданом.

Конкурентный бой продлился все три раунда. Первый большинство судей отдали украинцу, второй — казахстанцу. В третьем раунде преимущество Нурдаулетова по очкам было еще более значительным.

Вдобавок с Жадана сняли один балл в качестве штрафа. В итоге казахстанец одержал победу решением большинства судей со счетом 4:0.

Украинец завершил выступление на чемпионате Азии с бронзовой медалью, а Нурдаулетов поборется за золото в финале. Напомним, казахстанец вернулся в любительский бокс после побед во всех семи боях на профессиональном ринге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.