Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Опубликовано:

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов
Бекзад Нурдаулетов. Фото: Казахстанская федерация бокса

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в финал чемпионата Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ/

Спортсмен стартовал на турнире со стадии 1/2 финала в дивизионе до 86 килограммов. Путевку в решающий поединок он оспаривал с украинцем Даниилом Жаданом.

Конкурентный бой продлился все три раунда. Первый большинство судей отдали украинцу, второй — казахстанцу. В третьем раунде преимущество Нурдаулетова по очкам было еще более значительным.

Вдобавок с Жадана сняли один балл в качестве штрафа. В итоге казахстанец одержал победу решением большинства судей со счетом 4:0.

Украинец завершил выступление на чемпионате Азии с бронзовой медалью, а Нурдаулетов поборется за золото в финале. Напомним, казахстанец вернулся в любительский бокс после побед во всех семи боях на профессиональном ринге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197733-chempion-mira-bekzad-nurdauletov-vyshel-v-final-cha-2024-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie