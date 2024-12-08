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Участник двух Олимпиад из Казахстана вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов
Абылайхан Жусупов. Фото: UESLEI MARCELINO/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/2 финала в весовой категории до 71 килограмма спортсмен встретился с таджикистанцем Шохобжоном Шукуровым.

На протяжении всех трех раундов Жусупов владел преимуществом. Все пять судей отдали ему каждую трехминутку. Вдобавок с Шукурова сняли один штрафной балл.

Таким образом, казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением рефери и получил путевку в финал. Таджикистанец завершил выступление с бронзовой медалью.

Ранее Жусупов дважды становился серебряным призером чемпионатов Азии. Три бронзы он выиграл на чемпионатах мира. Кроме того, спортсмен представлял Казахстан на двух Олимпиадах — в Рио-2016 и Токио-2020.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197713-uchastnik-dvuh-olimpiad-iz-kazahstana-vyshel-v-final-chempionata-azii-po-boksu/

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