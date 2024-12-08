Чемпион мира из Казахстана отправил соперника в нокдаун и вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен оспаривал путевку в решающий поединок дивизиона до 48 килограммов с японцем Казумой Аратаке. Бой продлился все три раунда.
В стартовом отрезке Ташкенбай отправил соперника в нокдаун. В следующих раундах казахстанец также имел явное преимущество. В итоге он одержал победу единогласным решением судей.
Таким образом, 21-летний Ташкенбай вышел в финал чемпионата Азии. Ранее он уже выигрывал золото в 2022-м, а в прошлом году стал чемпионом мира.
Также в воскресенье в полуфиналах турнира в Чиангмае выступят еще девять казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197643-chempion-mira-iz-kazahstana-otpravil-sopernika-v-nokdaun-i-vyshel-v-final-cha-2024-po-boksu/