Чемпион мира из Казахстана отправил соперника в нокдаун и вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен оспаривал путевку в решающий поединок дивизиона до 48 килограммов с японцем Казумой Аратаке. Бой продлился все три раунда.

В стартовом отрезке Ташкенбай отправил соперника в нокдаун. В следующих раундах казахстанец также имел явное преимущество. В итоге он одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, 21-летний Ташкенбай вышел в финал чемпионата Азии. Ранее он уже выигрывал золото в 2022-м, а в прошлом году стал чемпионом мира.

Также в воскресенье в полуфиналах турнира в Чиангмае выступят еще девять казахстанцев.

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