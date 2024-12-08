Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чемпион мира из Казахстана отправил соперника в нокдаун и вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Опубликовано:

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: Казахстанская федерация бокса

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен оспаривал путевку в решающий поединок дивизиона до 48 килограммов с японцем Казумой Аратаке. Бой продлился все три раунда.

В стартовом отрезке Ташкенбай отправил соперника в нокдаун. В следующих раундах казахстанец также имел явное преимущество. В итоге он одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, 21-летний Ташкенбай вышел в финал чемпионата Азии. Ранее он уже выигрывал золото в 2022-м, а в прошлом году стал чемпионом мира.

Также в воскресенье в полуфиналах турнира в Чиангмае выступят еще девять казахстанцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197643-chempion-mira-iz-kazahstana-otpravil-sopernika-v-nokdaun-i-vyshel-v-final-cha-2024-po-boksu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie